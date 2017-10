Dopo le proteste sulle micro-transazioni di Star Wars Battlefront II, DICE chiarisce alcuni punti

La Beta di Star Wars Battlefront II ha incontrato i favori dei giocatori, ma allo stesso tempo dato il là a preoccupazioni e proteste a proposito del sistema di micro-transazioni che farà il suo debutto nella versione definitiva del gioco. Anche La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra propone un sistema del genere, seppure in contesto single player: non si tratta di notizie che la community di giocatori accoglie bene perché già il costo di base di questi giochi è piuttosto alto.

La Beta di Star Wars Battlefront II è stata accessibile fino a ieri: l'abbiamo giocata insieme a Matteo

DICE sostiene di aver ricevuto molte segnalazioni riguardo ile dei, casse, quindi ha volutoin questo blog post . "Considerate che il sistema completo non era presente nella Beta, e che sarà migliorato nel corso del tempo", si legge.

Ci sono vari tipi di contenuti che si possono sbloccare semplicemente giocando, come armi e rispettivi potenziamenti, crediti, Carte stellari, equipaggiamento e pose, esordisce DICE. Il suo obiettivo in termini di bilanciamento è fare in modo che gli oggetti che conferiscono i maggiori vantaggi competitivi si possano ottenere solamente giocando.

Le casse conterranno un mix dei contenuti prima elencati. Si ottengono portando a compimento specifiche sfide di gameplay oppure potranno essere acquistate con crediti in-game o Cristalli, ovvero la valuta "premium" che si può ottenere solo spendendo denaro reale. Nel caso che in una cassa si trovi una Carta stellare già in possesso del giocatore, questa potrà essere smantellata per ottenere risorse per potenziare oggetti di dotazione precedentemente sbloccati.

Per quanto riguarda il potenziamento delle Carte Stellari, "sarà possibile solo dopo aver raggiunto l'adeguato rank, e ciò è possibile solo con il gioco". Insomma, al momento è veramente molto difficile capire se Battlefront II sarà fortemente sbilanciato verso il "pay-to-win": sembra, comunque, che per ottenere l'accesso al potenziale completo delle Carte stellari sia necessario dedicare del tempo al gioco. Le Carte stellari, come sa chi ha giocato il primo Star Wars Battlefront, sbloccano le abilità dispiegabili sul campo di battaglia.

"Alcuni giocatori vorrebbero giocare in una condizione per la quale tutti dispongono del medesimo set di Carte stellari", si legge nel post. "Continueremo ad apportare le modifiche necessarie per assicurare che il gioco sia divertente per tutti. Il nostro obiettivo è fare in modo che il sistema sia equilibrato sia per i giocatori che vogliono ottenere sul campo qualsiasi tipo di miglioramento sia per i giocatori che invece preferiscono velocizzare la progressione".