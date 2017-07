Doomfist, arriva nuovo personaggio in Overwatch

Doomfist viene descritto come un picchiatore d'attacco dotato di devastanti abilità in mischia. Il nuovo Eroe di Overwatch è adesso disponibile nel PTR, ovvero il "Reame Pubblico di Test" in cui vengono provate le novità prima dell'accesso al "Reame" ufficiale.

Ecco la descrizione di Doomfist: "Originario dell'Africa occidentale, Doomfist è spinto dalla convinzione che il conflitto sia una componente essenziale per il progresso dell'umanità, ed è disposto a qualsiasi cosa pur di concretizzare la sua visione del futuro, anche se gli agenti di Overwatch sono in disaccordo con i suoi metodi."

Tra le sue potenti abilità ci sono:

Artiglieria Integrata - Spara 4 colpi in rapida successione che si ricaricano uno alla volta.

- Spara 4 colpi in rapida successione che si ricaricano uno alla volta. Pugno a Reazione - Carica in avanti infliggendo un colpo devastante che respinge gli avversari colpiti.

- Carica in avanti infliggendo un colpo devastante che respinge gli avversari colpiti. Impatto Devastante - Doomfist salta e si lancia sulla zona bersaglio, infliggendo danni ingenti e scagliando i nemici in aria.

Di seguito potete vedere il video di aggiornamento sullo sviluppo e sempre in questa pagina trovate la gallery di screenshot di Doomfist. Altri dettagli sul personaggio si trovano qui.