Disponibile il nuovo DLC di Deus Ex: Mankind Divided

Square Enix ed Eidos Montreal hanno annunciato la disponibilità di A Criminal Past, il secondo DLC narrativo di Deus Ex: Mankind Divided, su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

In questa nuova avventura i giocatori otterranno ulteriori dettagli sulla lore dell’universo di Deus Ex. Sarà infatti possibile vivere la prima missione di Adam Jensen per TF29, ambientata prima degli eventi vissuti nella campagna principale. Il protagonista sarà trasferito in una prigione di massima sicurezza per soggetti aumentati. Il suo incarico? Individuare e recuperare informazioni sensibili da un agente sotto copertura di cui non si hanno più notizie. Il successo della missione permetterà di aiutare la lotta al terrorismo, ma Jensen dovrà confrontarsi anche con un aspetto oscuro legato al suo ruolo.

A Criminal Past è disponibile singolarmente al prezzo di 11.99 euro ed è incluso nel Season Pass. Deus Ex: Mankind Divided è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Qui potete recuperare la nostra recensione. Di seguito il trailer di lancio del nuovo pacchetto.