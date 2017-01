Dark Souls III: annunciato secondo DLC The Ringed City

In The Ringed City i giocatori dovranno inseguire il cavaliere schiavo Gael fino alla vera e propria fine del mondo nella sua ricerca dell’Anima Oscura dell’Umanità. Dark Souls III: The Ringed City sarà disponibile per il download su PlayStation 4, Xbox One e PC su Steam al prezzo di 14,99 € a partire dal 28 marzo 2017.

"Al termine dell’Era del Fuoco, mentre il mondo si avvicina alla sua fine e le terre convergono su loro stesse, un eroe solitario scende sulla terra per scoprire i segreti del passato. Mentre si fa strada verso leggendaria Ringed City, i giocatori incontreranno antichi mostri, nuovi personaggi sull’orlo della follia, nuove armi, armature, incantesimi ma, soprattutto, una città a lungo abbandonata piena di nuovi orrori da superare".

Si tratta del secondo DLC per Dark Souls III dopo Ashes of Ariandel, anch'esso disponibile nelle medesime modalità. Inoltre, è possibile acquistare in formato digitale il Season Pass di Dark Souls III, che include l’accesso ai DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City, al prezzo di 24,99 €.

Infine, Bandai Namco Entertainment ha anche annunciato che Dark Souls III The Fire Fades Edition (Edizione gioco dell’anno) sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, per PC su STEAM a partire dal 21 aprile. Si tratta di un'edizione speciale che includerà il gioco Dark Souls III e i DLC Ashes of Ariandel e The Ringed City.

Dark Souls III è stato votato come miglior videogioco dell'anno dai lettori di Hardware Upgrade.