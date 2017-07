Cuphead è il nuovo videogioco con la grafica ispirata ai cartoni animati degli anni '30

Cuphead è uno dei giochi di cui si parla maggiormente in questo ultimo periodo. Succede principalmente perché offre una grafica molto particolare, ispirata ai cartoni animati anni '30 come è immediatamente riscontrabile guardando i due trailer allegati a questa notizia.

A sviluppare questo gioiello, la cui uscita è prevista per il 29 settembre come annunciato all'ultimo E3, è la coppia di fratelli canadesi Chad e Jared Moldenhauer sotto il nome di Studio MDHR. I due hanno raggiunto un accordo con Microsoft per rendere Cuphead un'esclusiva Xbox One per quanto riguarda le console. E hanno recentemente ribadito che non sono previste le versioni PS4 e Nintendo Switch. Cuphead potrebbe arrivare su questi formati soltanto in caso di sviluppo di un seguito.

La versione PC, invece, sarà distribuita tramite Steam, su cui potete trovare anche i requisiti hardware della versione PC (piuttosto contenuti) e la conferma che il gioco arriverà anche su Windows 10 il 29 settembre.

Viene definito come un "run and gun" incentrato sulle battaglie contro i boss. Cuphead vanterà grafica e impianto audio accuratamente ricreati con le tecniche dell'epoca degli anni '30, ovvero animazioni tradizionali a mano, sfondi ad acquerello e registrazioni jazz originali.

Cuphead potrà essere giocato sia in modalità singolo giocatore che co-op, impersonando in questo caso anche il co-protagonista Mugman oltre che Cuphead. I giocatori saranno chiamati a conquistare nuove armi e a imparare super-mosse, così come a scoprire segreti nascosti.

La grafica di Cuphead si ispira principalmente ai lavori del famoso animatore Max Fleischer. All'inizio dell'avventura Cuphead perde una scommessa con il diavolo, e per questo passerà l'intero tempo di gioco nel tentativo di ripagarlo. Per raggiungere i vari livelli, il giocatore deve esplorare un'ampia mappa aperta in stile gioco di ruolo, la quale a sua volta ha i suoi segreti.

Cuphead può vantare vite infinite e mantiene le armi anche in caso di morte. Dispone, inoltre, di un'abilità parata che, quando utilizzata, ricarica una barra che gli permetterà di eseguire mosse speciali.