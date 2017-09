Con Elite Dangerous: The Return arrivano i Thargoids

Frontier Developments definisce il nuovo aggiornamento 2.4 di Elite Dangerous The Return, riferendosi al ritorno nell'universo di Elite della mitica specie aliena dei Thargoids. La patch è disponibile nelle versioni Steam, PS4 e Xbox One del gioco, ed è accompagnata dal trailer cinematografico che vedete in questa stessa pagina.

Già da diverso tempo Frontier dissemina indizi e contenuti anticipatori sui Thargoids, una mitologica specie aliena che è finora rimasta una leggenda sullo sfondo delle concrete vicende del lore di Elite Dangerous che vede un perenne conflitto tra le fazioni di Impero, Federazione e Alleanza. Dopo essere entrati in contatto con manufatti, sonde e reliquie di dubbia paternità i giocatori hanno iniziato a percepire la presenza dei Thargoids.

The Return porta avanti la stagione Horizons di Elite Dangerous, portando i comandanti delle navi spaziali ad affrontare per la prima volta i Thargoids nell'era moderna di Elite. "Nei prossimi mesi l'influenza dei Thargoids sarà ben evidente in tutta la galassia e i giocatori saranno costretti a sviluppare nuove tattiche e tecnologie per contrastare questa terrificante minaccia se non vogliono che la progressione umana regredisca su tutti i territori della galassia", si legge in un annuncio su Steam.