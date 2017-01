Civilization VI: un giocatore ha costruito una città di quasi 3 miliardi di abitanti

L'utente di Reddit Procblocked è riuscito a costruire una controparte in chiave Civilization Vi di Rio de Janeiro da ben 2,7 miliardi di abitanti. Si estende su tutta la superficie del Brasile con un punteggio di 200, il massimo per una città di Civilization VI.

In Civilization VI è già molto difficile riuscire a creare città con popolazione 20, per cui ciò che è riuscito a fare Procblocked, ovvero un qualcosa di 10 volte più grande, è più unico che raro, come dimostrano anche le foto caricate su internet. Procblocked, però, non ha imbrogliato, ma usato tutta una serie di accortezze e di ottimizzazioni in modo da far progredire al meglio la sua nazione.

Una cosa del genere nei precedenti Civilization era matematicamente impossibile, perché le città sottostavano a precisi confini virtuali. Nel nuovo capitolo della celebre serie di gestionali, invece, si possono sfruttare le caselle e i distretti circostanti il nucleo della città in modo da espandere la struttura urbana in maniera più aggressiva. I distretti possono essere collegati tra di loro per creare delle sinergie che evolvono ulteriormente il centro urbano.

Procblocked ha pianificato l'espansione della città in maniera scrupolosa tramite Photoshop. Abbiamo un nucleo circondato da 30 distretti disposti ad anello, 80 arterie di comunicazione principali e 21 distretti dedicati al divertimento, indispensabile per foraggiare la felicità e quindi la crescita della popolazione.

Ma non è questo l'unico parametro che Procblocked ha dovuto considerare, perché sono altrettanto importanti gli elementi legati al rifornimenti di cibo e all'ottimizzazione degli spazi. La mappa di Civilization è infatti piena di elementi naturali come montagne e superfici d'acqua su cu non è possibile costruire.

Procblocked ha dedicato svariate ore per giungere a questo traguardo, e adesso punta ai 4 miliardi di cittadini, ma non è detto che sia la strategia vincente per la sua civiltà. Anzi, distribuire sulla mappa le risorse consente di evitare gli imprevisti e di sfruttare meglio tutte le zone. Però, è riuscito a far parlare di sé e di Civilization VI, un gioco che meriterebbe assolutamente più spazio rispetto a quanto usualmente gli viene concesso.

Per la prima volta nella storia della famosa serie di gestionali, Civilization VI è entrato nella classifica dei 10 migliori videogiochi dell'anno scelti dalla community di Hardware Upgrade.