Blizzard: annunciate le date del BlizzCon 2017

Blizzard ha già annunciato le date della BlizzCon 2017, che tornerà nella cornice dell’Anaheim Convention Center il 3 e 4 novembre. I biglietti per la convention saranno disponibili il 6 e l’8 aprile. Nell’edizione di quest’anno sarà possibile incontrare gli sviluppatori, scoprire dettagli sui contenuti futuri e ammirare la creatività degli altri giocatori grazie ai raduni di cosplay, le esibizioni artistiche e numerosi concorsi. La BlizzCon funge anche da centro di attività per gli eSport Blizzard, con diversi tornei a livello mondiale che si concludono proprio durante lo show.

"La BlizzCon arriverà presto e siamo ansiosi di rivedere tutta la nostra community, assistere agli incontri di eSport e mostrare a tutti ciò su cui stiamo lavorando" ha dichiarato Mike Morhaime, presidente e cofondatore di Blizzard Entertainment. "Stiamo già lavorando sodo perché lo show di quest'anno sia un'esperienza indimenticabile. Vogliamo vedervi tutti lì!".

La vendita del primo lotto di biglietti è prevista per mercoledì 5 aprile alle 19:00 PST; il secondo lotto verrà messo in vendita sabato 8 aprile alle 10:00 PST. I biglietti possono essere acquistati per 199$ l'uno (più le tasse) sul sito di ticketing online Universe.

Un'esclusiva cena di beneficenza pre-BlizzCon a favore del Children's Hospital of Orange County si terrà la sera di giovedì 2 novembre, durante la quale i partecipanti potranno passare del tempo con gli sviluppatori, gli artisti e i rappresentanti della comunità Blizzard, supportando una buona causa. I biglietti, in numero limitato (che includono l'ingresso alla BlizzCon) saranno messi in vendita mercoledì 12 aprile al costo di 750 $ l'uno, e Blizzard Entertainment donerà i profitti all'ospedale.

In alternativa ci si potrà di nuovo godere la BlizzCon dalla comodità della propria poltrona, acquistando il biglietto virtuale BlizzCon, che offre una copertura totale dell’evento in diretta streaming. Ulteriori dettagli sul biglietto virtuale, inclusi prezzo, disponibilità e programmazione, saranno annunciati più avanti. Chi ha intenzione di partecipare alla BlizzCon di persona può prenotare l'albergo e ricevere sconti speciali per la BlizzCon attraverso il sito di prenotazione della BlizzCon.

Per aggiornamenti sulla BlizzCon 2017 è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione.