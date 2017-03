Blizzard annuncia StarCraft Remastered e rende gratuito il gioco originale

StarCraft Remastered è previsto per la prossima estate e aggiornerà la grafica dell'RTS originariamente rilasciato nel 1998 al 4K. La nuova versione offrirà anche un nuovo impianto audio per i dialoghi e nuove meccaniche di matchmaking. Inoltre, subito dopo il rilascio della Remastered la versione originale di StarCraft in SD verrà concessa gratuitamente. Quest'ultima integrerà un premium upgrade che permetterà i giocatori di passare alla StarCraft Remastered, e ad ogni modo i giocatori di StarCraft SD potranno sfidare quelli di StarCraft 4K nei match multiplayer.

All'interno di StarCraft Remastered i fan di RTS vecchia maniera troveranno anche tutti i contenuti di StarCraft: Brood War, la celebre espansione i cui eventi sono strettamente collegati a quelli di StarCraft II Wings of Liberty.

Blizzard sostiene di aver rimasterizzato unità, edifici, scenari, l'audio di gioco e adattato la grafica alle risoluzioni più alte. Ci sono nuovi interludi narrativi che esaltano ancora di più le gesta di eroi della tradizione StarCraft come Artanis, Fenix, Tassadar, Raynor e Kerrigan. "Ma la cosa più importante è che il gameplay strategico che è stato perfezionato anni fa rimane invariato!" sottolinea Blizzard.

Per altre informazioni e confronti tra la vecchia e la nuova grafica consultate il sito di StarCraft Remastered.