Battlefield 1: rivelati i dettagli delle quattro espansioni incluse nel Premium Pass

Electronic Arts e DICE hanno rivelato i primi dettagli sulle quattro nuove espansioni di Battlefield 1 incluse nel Premium Pass. I giocatori potranno mettersi nei panni dei soldati dell’Esercito Francese e darsi battaglia in trincee coperte dalle neve con l’Armata Russa. Sarà inoltre possibile partecipare ad intense battaglie navali e conquistare territori contestati nei più duri scontri della Grande Guerra.

I pacchetti includeranno 16 nuove mappe multigiocatore, 20 armi inedite e nuove classi elite. Gli utenti in possesso del Premium Pass otterranno due settimane di accesso anticipato ad ogni DLC, oltre a 14 Battlepack Superiori, accesso prioritario ai server e altro ancora.

Ecco la descrizione delle quattro espansioni:

Battlefield 1 They Shall Not Pass

Gioca con una delle più feroci armate della Prima Guerra Mondiale – i Francesi. Combatti attorno alla fucina di Verdun e scendi sottoterra nei meandri del Forte di Vaux dove la battaglia infuria in corridoi pieni di gas. Prendi parte al più grande assalto con carri armati della Grande Guerra sull’Aisne.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar

Gioca sul più grande fronte della Prima Guerra Mondiale con l’Armata Russa. Combatti in Galizia con i leggendari Ussari durante l’offensiva di Brusilov. Partecipa alle schermaglie durante l’assalto Albion in un arcipelago ghiacciato e combatti in trincee ricoperte di neve sul pericoloso Passo di Lupkow.

Battlefield 1 Turning Tides

Prendi parte alla guerra anfibia della Prima Guerra Mondiale. Partecipa ad intense e tattiche battaglie navali. Diventa il terrore della costa grazie ad un nuovo dirigibile e combatti in aria, sul mare e sulla terra. Vivi l’esperienza del raid di Zeebrugge e conquista le spiagge nei primi giorni dell’offensiva di Gallipoli.

Battlefield 1 Apocalypse

Entra in azione nelle più intense battaglie della Prima Guerra Mondiale. Conquista terre contestate con strumenti brutali e armi uniche nate dall’inventiva e dalla disperazione. Gli orrori della Grande Guerra non sono mai stati così vicini e reali. Preparati all’Apocalisse.

Gli utenti avranno inoltre la possibilità di provare la modalità multiplayer e la campagna single-player di Battlefield 1 grazie alle prove gratuite previste su PC e Xbox One dal 3 al 5 marzo. Gli iscritti al servizio Xbox Live Gold su Xbox One potranno giocare senza limiti di tempo all’esperienza completa di Battlefield 1. Su Origin i giocatori PC otterranno 10 ore di gioco con l’intera esperienza multigiocatore sbloccata su due mappe e le prime due Storie di Guerra della campagna. Tutti coloro che decideranno di acquistare il gioco successivamente potranno conservare i progressi e gli obiettivi ottenuti durante la prova gratuita.