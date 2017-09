Battleborn: prossimo update ne concluderà lo sviluppo

Schiacciato dall'agguerrita concorrenza, Battleborn non ha mai avuto vita facile. Adesso, Randy Varnell, direttore creativo del gioco, ha inoltrato alla community un messaggio con cui fa sapere che il prossimo aggiornamento autunnale concluderà lo sviluppo attivo di Battleborn. Assicura tutti che "il gioco è qui per rimanere" e che i server rimarranno operativi. Semplicemente non ci saranno ulteriori contenuti inediti al di là di quelli introdotti dall'aggiornamento autunnale.

"Non cambia niente nel concreto, e i server rimarranno attivi", si legge nel post. Al recente PAX Gearbox ha annunciato i contenuti del Fall Update come le skin riguardanti i personaggi della serie Borderlands, nuovi Finisher Boost e Taunt, così come cambiamenti minori al bilanciamento di gioco.

Se avete seguito il Gearbox Panel al PAX sapete che stiamo rilocando molto personale su un progetto molto importante. Sono quindi triste di dover comunicare che il mio tempo su Battleborn sta per finire, ma allo stesso tempo felice di dirvi che avrò un ruolo importante nell'anticipato ma ancora non annunciato nuovo progetto".

E' altamente probabile che Varnell si riferisca a Borderlands 3.