Bandai Namco: i trailer di Ace Combat 7: Skies Unknown e Dragon Ball FighterZ dal Tokyo Game Show 2017

Nella cornice del Tokyo Game Show, Bandai Namco ha mostrato nuove immagini di due dei suoi principali titoli in uscita nel 2018. Si parte con il trailer di Ace Combat 7: Skies Unknown, nel quale sono stati presentati nuovi aeroplani come il caccia giapponese F-2A e l’F-35C.

Il lancio del gioco è previsto per il prossimo anno su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’utenza Sony godrà anche di alcune funzionalità espressamente create per sfruttare PlayStation VR. Per il momento non è stato confermato il supporto di altri visori.

Il secondo video è invece incentrato sul promettente picchiaduro a incontri Dragon Ball FighterZ, e mostra i nuovi personaggi di Tien e Yamcha, che vanno a irrobustire ulteriormente il già ricco roster del gioco.

I fan della saga saranno inoltre felici di sapere che Androide 21, il personaggio inedito ideato dagli sviluppatori di Arc System Works, è stato plasmato con la supervisione del disegnatore giapponese Akira Toriyama.

Androide 21 è una misteriosa scienziata, conosciuta anche per avere le stesse conoscenze del Dr. Gero, il creatore degli Androidi. La sua storia è ancora avvolta dal mistero ma è in qualche modo collegata a quella di Androide 16. Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a febbraio 2018 sia su PC che su PlayStation 4 e Xbox One.