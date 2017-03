Assegnati i Game Developers Choice Awards

La diciassettesima edizione dei Game Developers Choice Awards ha visto trionfare Overwatch come miglior gioco dell'anno. Lo shooter multiplayer Blizzard bissa, quindi, l'equivalente riconoscimento che aveva ricevuto in occasione dei The Game Awards.

Si tratta dei premi che vengono assegnati a margine del Game Developers Conference, la più importante manifestazione dedicata agli sviluppatori di videogiochi. Al di là dei premi che vedete di seguito, il guru tecnico di Epic Games, Tim Sweeney, è stato premiato per la sua carriera, mentre Jordan Mechner, creatore di Prince of Persia, ha vinto il Pioneer Award.

Best Audio

Inside (Playdead)



Best Debut

Campo Santo (Firewatch)



Best Design

Overwatch (Blizzard Entertainment)



Best Mobile/Handheld Game

Pokemon Go (Niantic)



Innovation Award

No Man’s Sky (Hello Games)



Best Narrative

Firewatch (Campo Santo)



Best Technology

Uncharted 4: A Thief’s End (Naughty Dog)



Best Visual Art

Inside (Playdead)



Best VR/AR Game

Job Simulator: The 2050 Archives (Owlchemy Labs)



Audience Award

Battlefield 1 (EA DICE)



Game of the Year

Overwatch (Blizzard Entertainment)



Pioneer Award

Jordan Mechner



Ambassador Award

Mark DeLoura



Lifetime Achievement Award

Tim Sweeney

Altre informazioni sull'iniziativa si trovano qui.