API Vulkan anche per Ashes of the Singularity Excalation

Ashes of the Singularity Excalation è un titolo che nel corso degli ultimi mesi ha permesso agli utenti appassionati di sfruttare al meglio le ultime innovazioni in termini di API. Inizialmente è stata la volta di quella DirectX 12, con un test che ha permesso di valutare le qualità delle schede video NVIDIA e AMD nella loro implementazione.

In seguito il titolo è stato ottimizzato per sfruttare al meglio le caratteristiche dei processori AMD Ryzen, con una patch che ne ha incrementate le prestazioni velocistiche rispetto a quanto ottenibile con i processori Intel Core.

A partire dal 24 agosto Ashes of the Singularity Excalation beneficierà di un nuovo aggiornamento, con il quale sarà implementato supporto alle API Vulkan. Grazie all'aggiornamento 2.4 questa nuova API sarà accessibile non solo ai possessori di sistemi operativi Windows 10 ma anche per quegli utenti che utilizzano ancora Windows 7 e Windows 8, entrambi OS sprovvisti del supporto alle API DirectX 12.

L'aggiornamento, così come annunciato su Steam a questo indirizzo, è dettagliato nelle note seguenti: