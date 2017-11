Annunciato Empire Divided, un nuovo DLC di Total War: Rome II

SEGA e The Creative Assembly hanno annunciato che Total War: Rome II, capitolo della nota saga strategica pubblicato nel 2013, riceverà presto un nuovo DLC. Intitolato Empire Divided, il nuovo contenuto sarà ambientato nel 270 d.C., durante il collasso economico che interessò l’Impero Romano.

“Una schiera di imperatori inetti e usurpatori in lotta per il potere hanno diviso l’Impero Romano in tre fazioni, e con i barbari e l’Impero orientale pronti a far esplodere il caos, è il tempo di agire o morire”, si legge nella descrizione ufficiale.

Total War: Rome II – Empire Divided offrirà una serie di nuovi contenuti, comprese dieci differenti fazioni giocabili, nuove condizioni di vittoria e nuove funzionalità per la campagna come le epidemie, i culti e il brigantaggio. Saranno inoltre raccontate le storie dei personaggi e dei centri di potere più importanti dell’epoca.

Contestualmente verrà messo a disposizione degli utenti anche l’aggiornamento gratuito Power & Politics. La patch migliorerà il sistema politico del gioco allo scopo di plasmare un’esperienza più sottile e intrigante e di determinare conseguenze più marcate.

Il lancio di Empire Divided è fissato per il 30 novembre.