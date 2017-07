Annunciati i requisiti di sistema per StarCraft Remastered

Blizzard ha rivelato i requisiti di sistema minimi e consigliati di StarCraft: Remastered. Ve li riportiamo nel dettaglio:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10

Processore: Intel® Pentium® D o AMD™ Athlon™ 64 X2

Scheda video: NVIDIA GeForce 6800 (256 MB) o ATI™ Radeon X1600 Pro (256 MB) o superiore

Memoria: 2 GB RAM

Storage: 2.8 GB di spazio libero su HD

Internet: Connessione a banda larga

Input: Mouse e tastiera

Risoluzione: risoluzione minima di 1024 x 768

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: Windows® 10 64-bit

Processore: Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 GHz) o AMD Athlon 64 X2 5000+ (2.6 GHz) o superiore

Scheda video: NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB) o ATI Radeon HD 4850 (512 MB) o superiore

Memoria: 4 GB RAM

Storage: 2.8 GB HD di spazio libero su HD

Internet: Connessione a banda larga

Input: Mouse e tastiera

Risoluzione: risoluzione minima di 1024 x 768

StarCraft: Remastered riproporrà il grande classico di Blizzard e l’espansione Brood War con risoluzione a 4K. Per l’occasione sono state rimasterizzate le unità, gli edifici e gli scenari, mentre l’audio e il comparto tecnico sono stati adattati alle risoluzioni più elevate. Altre novità includono il Profilo giocatore, che terrà conto delle statistiche individuali, la possibilità di effettuare i salvataggi in cloud per i progressi della modalità single-player, i tasti di scelta rapida e il replay.

La data di lancio di StarCraft: Remastered è fissata per il 14 agosto.