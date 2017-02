Annunciati i requisiti di sistema per la versione PC di Mass Effect: Andromeda

BioWare ha rivelato i requisiti minimi e consigliati necessari per far girare la versione PC di Mass Effect: Andromeda. Vediamoli nel dettaglio:

Requisiti minimi:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Processore: Intel Core i5 3570 o AMD FX-6350

Memoria: 8 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 660 2GB, AMD Radeon 7850 2GB

Hard Disk: almeno 55 GB di spazio libero

DirectX: 11

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 e Windows 10

Processore: Intel Core i7-4790 o AMD FX-8350

Memoria: 16 GB RAM

Scheda video: NVIDIA GTX 1060 3GB, AMD RX 480 4GB

Hard Disk: almeno 55 GB di spazio libero

DirectX: 11

Le vicende di Mass Effect Andromeda si svolgono 600 anni dopo rispetto a quanto raccontato nei primi tre giochi della serie, esattamente nella galassia di Andromeda. La nuova storia non terrà conto dei criticati eventi vissuti dai giocatori in Mass Effect 3. I giocatori potranno, inoltre, scegliere se impersonare un personaggio di sesso maschile o femminile, in entrambi i casi figlio dell'agente speciale della N7 Alec Ryder. Nei panni di un Pioniere, si avrà il compito di trovare dei pianeti colonizzabili dall'essere umano e di esplorare la galassia grazie alla nave spaziale Tempest.

Nelle ultime ore il gioco è ufficialmente entrato in fase gold. Mass Effect: Andromeda sarà disponibile del 23 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.