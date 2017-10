Annunciati i requisiti di sistema definitivi per la versione PC di Destiny 2

Nell’ultimo aggiornamento settimanale, Bungie ha rivelato i requisiti di sistema minimi e consigliati che saranno necessari per giocare alla versione PC definitiva di Destiny 2, in arrivo il 24 ottobre.

Requisiti Minimi:

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, o Windows 10 64-bit

CPU Intel: Intel Core i3-3250 3.5 GHz o Intel Pentium G4560 3.5 GHz

CPU AMD: AMD FX-4350 4.2 GHz

GPU Nvidia: Nvidia GeForce GTX 660 2GB o GTX 1050 2GB

GPU AMD: AMD Radeon HD 7850 2GB

RAM: 6GB

Spazio libero su HD: 68GB

Requisiti Raccomandati:

Sistema Operativo: Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, or Windows 10 64-bit

CPU Intel: Intel Core i5-2400 3.4 GHz o i5 7400 3.5 GHz

CPU AMD: AMD Ryzen R5 1600X 3.6 GHz

GPU Nvidia: Nvidia GeForce GTX 970 4GB o GTX 1060 6GB

GPU AMD: AMD R9 390 8GB

RAM: 8GB

Spazio libero su HD: 68GB

È stata inoltre condivisa un’infografica con gli esatti orari in cui Destiny 2 sarà accessibile nei vari territori. La potete consultare qui sotto.

Destiny 2 trasporta gli appassionati in un viaggio epico attraverso l’universo per difendere l’umanità dalla distruzione. Il gioco dà il benvenuto ai neofiti e accoglie il pubblico già navigato con una vasta gamma di modalità e attività da esplorare. Nella storia di Destiny 2, l’ultima città sicura sulla terra è ora in rovina, ed è occupata da una potente nuova armata. I giocatori devono saper gestire nuove abilità e nuove armi per riunire le forze di tutta la città, essere compatti e combattere per riconquistare la propria casa.

In Destiny 2, ogni giocatore può creare il proprio personaggio, chiamato “Guardiano”, protettore prescelto dell’umanità. I giocatori possono scegliere di giocare la storia della campagna, oppure avventurarsi online per prendere pare alle missioni cooperative. Per i giocatori più competitivi Destiny 2 offre anche intensi match multigiocatore, 4x4 nel Crogiuolo.