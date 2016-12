A gennaio il ritorno di Double Dragon

Come i giocatori con qualche anno in più sulle spalle sicuramente ricorderanno, Double Dragon è stato uno dei giochi più amati all'apice del successo dei picchiaduro a scorrimento orizzontale. Uscito nel 1987, fu fonte d'ispirazione di molti giochi del genere prodotti successivamente, ebbe diversi seguiti, fumetti, serie TV e un film.

Arc System Works è un team di sviluppo con sede a Yokohama, in Giappone, che ha acquisito i diritti sulla serie nel 2015 ed è ora pronta per rilasciare il suo primo capitolo di Double Dragon. Con il video che riportiamo in questa pagina, infatti, annuncia che Double Dragon IV è adesso previsto per il 30 gennaio sulle piattaforme PS4 e Steam. A questo indirizzo c'è anche un teaser website.

Allo sviluppo hanno contribuito diversi autori della serie originale, come il direttore di quei progetti Yoshihisa Kishimoto e l'artista che realizzò i personaggi Koji Ogata, ma anche il compositore Kazunaka Yamane e il programmatore Kei Oyama. Il gameplay risulterà immutato e la grafica a sprite ritornerà in tutto il suo originale splendore. Il gioco avrà la modalità storia, ma non mancherà l'opportunità di affrontare l'avventura insieme a un amico nella dual mode.

Double Dragon vedeva come protagonisti i due fratelli esperti nelle arti marziali Billy e Jimmy Lee. Quando vedono rapita l'amica Marian dai Black Warriors capiscono che il vero obiettivo di questi ultimi sono i segreti della loro disciplina. I due fratelli iniziano la loro avventura a mani nude nell'intento di sgominare i banditi e liberare Marian.