6 mila nuovi giochi su Steam nel 2017: crescita del 40% rispetto allo scorso anno

L’analista di mercato Daniel Ahmad, di Niko Partners, ha previsto che il numero totale di titoli pubblicati su Steam nel 2017 supererà quota 6000 entro la fine dell’anno. Si tratterebbe di un incremento di oltre il 40% rispetto ai dati registrati nel 2016, che peraltro avevano già segnato una considerevole crescita rispetto al periodo 2006-2015.

Come è stato evidenziato in precedenza, l’incremento delle percentuali è legato al lancio di Steam Direct, la piattaforma di pubblicazione dedicata agli sviluppatori indipendenti che ha preso il posto di Steam Greenlight e permette di arrivare sulla piattaforma senza alcun meccanismo di approvazione da parte della community.

We're now at a point where more games have been released on STEAM in 2017 YTD vs the whole of 2016.



Should pass 6,000 this holiday. pic.twitter.com/rtqnpL2XQp