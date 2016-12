20 anni di Diablo, Blizzard festeggia con eventi speciali in tutti i suoi giochi

31 dicembre 1996, martedì: viene rilasciato in tutto il mondo Diablo, l'rpg hack&slash che ha tracciato un nuovo genere. Ambientato nel regno fittizio di Khanduras, Diablo vedeva il giocatore impersonare un eroe che si batteva per liberare il mondo dal Signore del Terrore. I giocatori hanno fatto la conoscenza della città di Tristram, del Paradiso e dell'Inferno e degli iconici personaggi di Deckard Cain, della strega Adria e del Re Scheletro, che saranno ripresi poi in Diablo III, che Blizzard ha pubblicato nel 2012.

Fra pochi giorni si celebrerà quindi il ventesimo anniversario di Diablo e come Blizzard è solita fare per occasioni come queste, vi sarà tutta una serie di eventi a tema sparsi per tutti i vari franchise della software house californiana.

A Diablo III sarà riservato il trattamento più sfarzoso, con l'evento "Darkening of Tristram" che permetterà al giocatore di visitare una re-interpretazione della cattedrale originale del gioco, assieme ad alcuni oggetti abbastanza familiari per coloro i quali hanno giocato il primo capitolo della saga.

Per quanto riguarda Overwatch, il rilascio più recente di Blizzard, si potranno usare nuovi spray in-game e una icona giocatore personalizzata, mentre nel mondo di World of Warcraft si potranno incontrare creature dell'universo di Diablo a spasso per Azeroth. Hearthstone vedrà invece l'introduzione dell'"Oscuro Viandante" e il suo "tetro" mazzo di carte e Heroes of the Storm metterà a disposizione una nuova mappa da rissa e un ritratto. Infine per Starcraft II si prevede un ritratto del lavoratore a tema Diablo.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il sito ufficiale di Battle.net, a questa pagina. Buon divertimento!