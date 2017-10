2 giochi gratuiti su Steam nel fine settimana

Steam concede adesso la possibilità di provare gratuitamente due titoli per PC, peraltro decisamente interessanti, per tutto il fine settimana. L'iniziativa fa parte dei saldi per Halloween, che riguardano molti altri giochi e consentono di acquistare beneficiando di consistenti sconti.

Torment: Tides of Numenera è il seguito spirituale dell'indimenticabile Planescape: Torment. Torment: Tides of Numenera si svolge nel futuro tra un bilione di anni, nell’ambientazione science-fantasy scritta dal celebre creatore di RPG, Monty Cook. I giocatori sperimenteranno un gioco ricco di scelte complicate e conseguenze, con migliaia di decisioni significative che renderanno ogni percorso unico.

Helldivers è un twin-stick shooter estremo, in modalità cooperativa, sviluppato dai creatori di Magicka. Nei panni di un membro di un'unità d'élite chiamata Helldivers, il giocatore deve cooperare con altri giocatori per proteggere la Super Earth e sconfiggere i nemici dell'umanità in un'intensa guerra.

Ci sono importanti sconti, inoltre, su molti altri titoli: ad esempio del 50% per quanto riguarda Ark Survival Evolved. In Ark Survival Evolved i giocatori sono chiamati a usare le risorse a loro disposizione per uccidere o addomesticare ed allevare i mastodontici dinosauri e le altre creature primitive che si aggirano per l'isola. Per farlo, devono collaborare con gli altri giocatori presenti nel mondo persistente.

Su Bayonetta, invece, lo sconto è del 33%. Bayonetta è l'ultima sopravvissuta di un antico clan di streghe incaricato di mantenere l’equilibrio tra la luce, l’oscurità e il caos, fu seppellita in una bara per proteggere sé stessa e il nostro mondo. Dopo 500 anni viene risvegliata: si scatena così una serie di eventi dalle conseguenze disastrose. La strega può cambiare forma per essere più efficace nei combattimenti, che sono adrenalinici e rapidi, richiedendo al giocatore precisione nelle combinazioni di pulsanti necessarie per abilitare gli attacchi più potenti.