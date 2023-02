Xbox Series S si può adesso acquistare a poco più di 250 euro su eBay

Il suo prezzo ufficiale è di 299 euro: quindi, quello proposto da eBay è un vero e proprio affare! La console di nuova generazione di Microsoft, qui nell'incarnazione meno potente rispetto alla Series X, offre diverse caratteristiche avanzate tipiche delle console più potenti come il supporto al ray tracing e l'SSD.

Pur mantenendo la medesima CPU dell'ammiraglia, Xbox Serie S ha una GPU meno potente e 10 GB di memoria. Xbox Series S è una console in grado di gestire 1440p fino a 120 fps.

Rispetto alla Series X, la differenza maggiore sta nella GPU che nella prima è una RDNA 2 da 12,5 teraflop (52 Compute Unit a 1,825 GHz) mentre in Xbox Series S una RDNA 2 da 4 teraflop (20 Compute Unit a 1,565 GHz). La differenza nella densità hardware esprimibile in numero di Compute Unit costituisce un'importante discriminante nelle prestazioni, e il ragionamento vale anche nel confronto tra Xbox Series X e PS5 (52 CU contro ), le cui GPU per altri aspetti sono molto simili. Series X può offrire una larghezza di banda della memoria da 10 GB a 560 GN/s e 6 gb a 336 GB/s contro 8 GB a 224 GB/s e 2 gb a 56 GB/s di Xbox Series S. Per questo i target di performance differiscono con output da 4K a 60 fps per Xbox Series X e fino a 1440p a 60 fps per Series S. Altri dettagli qui.

