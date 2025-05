Xbox Series S: la console compatta che porta i giochi next-gen a 120 FPS è oggi al prezzo minimo storico su Amazon

Xbox Series S si propone come soluzione per chi desidera prestazioni da nuova generazione senza ingombri né supporti fisici. Con SSD da 512GB, supporto al 4K HDR, ray tracing e audio spaziale 3D, rappresenta una scelta solida per il gioco digitale. Disponibile su Amazon a 299 euro, mai prima d'ora è costata così poco

Chi cerca una console da gioco in grado di offrire esperienze visive fluide e tempi di caricamento ridotti può trovare in Xbox Series S un'alternativa concreta ai modelli più ingombranti e costosi. Compatta e completamente digitale, questa macchina da gioco concentra tecnologie di nuova generazione in un design sobrio e minimale, perfetto per qualsiasi tipo di postazione.

Xbox Series S supporta un frame rate fino a 120 fotogrammi al secondo, funzione particolarmente utile nei titoli multiplayer competitivi come Fortnite, Rocket League e Call of Duty: Warzone, dove la reattività e la fluidità visiva possono fare la differenza. La console sfrutta una risoluzione interna a 1080p, ma può scalare fino a 2160p. Questo permette di sfruttare appieno anche i televisori 4K tramite upscaling con supporto HDR.

Non manca un'unità SSD da 512GB, pensata per ridurre drasticamente i tempi di attesa tra un caricamento e l’altro. Questa caratteristica è particolarmente utile nei giochi con mondi aperti o ambientazioni complesse, dove il passaggio da una zona all’altra avviene in modo quasi istantaneo. L’archiviazione digitale, priva di supporti fisici, si integra con la piattaforma Game Pass per accedere rapidamente a una vasta libreria di titoli.

Il ray tracing consente effetti di luce e riflessi dinamici, mentre l'audio spaziale 3D con tecnologia Dolby Atmos è molto utile per poter avere una percezione precisa dell’ambiente sonoro, ideale sia per il gioco in solitaria sia per il multiplayer. Chi usa cuffie compatibili può percepire esattamente da dove provengano i rumori, come passi o spari, aumentando il coinvolgimento e la consapevolezza in-game.

Xbox Series S è anche una soluzione versatile per chi ha poco spazio o preferisce un sistema privo di lettore ottico. La sua natura interamente digitale si rivolge a chi già acquista giochi online o sfrutta abbonamenti come Xbox Game Pass. Il design compatto ne facilita l'integrazione anche in ambienti con spazi limitati, come camere da letto o postazioni TV secondarie.