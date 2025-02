Xbox: non vogliamo convincere gli utenti a giocare dalla nostra console, ma rimane fondamentale

In una recente intervista, Phil Spencer ha spiegato le ragioni per cui pubblicare i giochi Xbox su altre piattaforme si è rivelato fondamentale per ampliare e migliorare il portfolio di titoli pubblicati da Microsoft.

In una recente intervista con XboxEra, Phil Spencer ha fornito qualche ulteriore dettaglio sulla tanto discussa strategia multipiattaforma adottata da Xbox. Il capo di Microsoft Gaming non ha sorpreso spiegando che la società non è concentrata a spostare gli utenti sulla propria piattaforma, ma ha chiarito che l'hardware proprietario rimane fondamentale per questo business.

"Ci sono le persone – a prescindere dal fatto che la loro libreria di giochi sia su PlayStation o Nintendo, a prescindere dal fatto che preferiscano il controller, loro semplicemente amano i giochi che ci sono – e non ho intenzione di guardarli negli occhi e dirgli 'beh, non c'è alcun modo per noi di costruire un business sulla vostra piattaforma, o di farvi ottenere i nostri giochi lì'" ha spiegato Spencer.

"Non sto tentando più di convincerli a passare a Xbox. Siamo molto più concentrati su dove possiamo pubblicare i nostri giochi, consentire a quante più persone possibili di giocarci. E sì, il 70% che otteniamo dalle vendite sulle altre piattaforme ci aiuta a costruire un grande portfolio, come abbiamo dimostrato al Developers Direct, e spero che questo continui a essere evidente nel corso dell'anno".

Quest'ultimo è un punto fondamentale nella strategia di Xbox. Per quanto Microsoft debba cedere il 30% dei ricavi a piattaforme come PlayStation Store o Nintendo eShop, ottiene anche un 70% da vendite che, con tutta probabilità, senza la pubblicazione sugli store di terze parti non sarebbero arrivate affatto.

Tuttavia, come ribadito a più riprese, Microsoft non smetterà di investire sull'hardware proprietario. Secondo Sarah Bond, infatti, la prossima generazione di Xbox rappresenterà il più grande salto tecnico mai realizzato. La responsabile ha parlato anche di caratteristiche esclusive, ma al momento non abbiamo ancora alcuna informazione sulla nuova console.

"Ovviamente, guadagniamo di più attraverso la nostra piattaforma, è una delle ragioni per cui è importante continuare a investirci" ha spiegato. Inoltre, Spencer si è mostrato piuttosto pragmatico sulla posizione di Microsoft, chiarendo che al momento è così, ma non è detto che in futuro non possa cambiare di nuovo.