Xbox Game Pass: Red Dead Online e Final Fantasy X tra i giochi di maggio 2021

Altra ondata di giochi gratuiti per Xbox Game Pass, che inaugura il mese di maggio con un paio di nomi altisonanti. Tra le new entry troviamo infatti Red Dead Online, comparto multigiocatore del mai troppo lodato Red Dead Redemption 2 di Rockstar Games, così come Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, versione restaurata dello storico jRPG targato Square.

Xbox Game Pass: tutte le novità di maggio 2021

Con un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha svelato l'elenco dei nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass. Questo mese gli abbonati al servizio on demand - disponibile per console, PC e Android (via cloud) - potranno scaricare nove giochi senza costi aggiuntivi.

Oltre ai già menzionati Red Dead Online e Final Fantasy X/X-2, gli appassionati del genere ruolistico potranno mettere le mani su Dragon Quest Builders 2, seguito dell'acclamato spin-off che aveva catapultato i fan di Dragon Quest in un coloratissimo sandbox open world. Chi avrà voglia di azione potrà optare per Just Cause 4: Reloaded, edizione completa dell'ultima avventura di Rico Rodriguez, o affrontare le sfide di Remnant: From the Ashes.

Spazio anche ai titoli sportivi, con FIFA 21 che - ricordiamo - si appresta a sbarcare su EA Play per intrattenere i fan del calcio in vista del prossimo episodio della serie. Per chi al calcio preferisce la tavola da snowboard ci sarà Steep, simulatore di sport estremi realizzato da Ubisoft Annecy, il quale propone un ricco comparto multiplayer focalizzato su diverse discipline sportive invernali.

Ecco l'elenco completo dei nuovi giochi Xbox Game Pass in uscita questo mese:

Dragon Quest Builders 2 (console e PC) - 4 maggio

FIFA 21 (console e PC) - 6 maggio

Outlast 2 (cloud, console e PC) - 6 maggio

Steep (cloud e console) - 6 maggio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (console e PC) - 13 maggio

Just Cause 4: Reloaded (cloud, console e PC) - 13 maggio

Psychonauts (cloud, console e PC) - 13 maggio

Red Dead Online (cloud e console) - 13 maggio

Remnant: From the Ashes (PC) - 13 maggio

Resident Evil: l'intera saga sbarcherà su Xbox Game Pass?

Un intrigante rumor apparso poche ore fa su Reddit ha attirato la nostra attenzione: sembra che Microsoft e Capcom abbiano intenzione di portare tutti gli episodi di Resident Evil su Xbox Game Pass, fatta eccezione, naturalmente, per l'inedito Village.

Stando all'indiscrezione, il "grande annuncio" è previsto per domani, martedì 4 maggio, e anticiperà così l'imminente arrivo dell'ottavo capitolo. L'elenco trapelato in rete mostra tutti i principali episodi della saga survival horror, inclusi Resident Evil: Code Veronica, il remake del primo capitolo rilasciato su Nintendo GameCube e i due episodi della serie spin-off Revelations.

(Rumor) All Resident Evil Games (apart from RE:Village), Stardew Valley and FIFA 21 to be re-added to #XboxGamePass this week. This will be announce this Tuesday. 👀🧂



Source:https://t.co/zx2tr84YeS pic.twitter.com/vvZcNlF6lu — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 2, 2021

Come se ciò non bastasse, la prossima ondata di giochi gratuiti potrebbe includere anche Stardew Valley, il farmer RPG realizzato dal game designer Eric Barone. Il "piccolo" indie potrebbe presto debuttare su Xbox Game Pass, probabilmente su console e PC.