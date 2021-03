Xbox Game Pass: EA Play su PC da domani, 18 marzo. Ecco come funzionerà

È stata un'attesa quasi spasmodica per i giocatori PC, ma finalmente EA Play sta per sbarcare su Xbox Game Pass. Inizialmente previsto per il novembre 2020, il servizio on demand di Electronic Arts sarà accessibile da domani per tutti gli utenti Windows abbonati a Game Pass (Ultimate e PC), senza alcun costo aggiuntivo. Per i giocatori sarà l'occasione perfetta per mettere le mani su titoli come Star Wars Jedi: Fallen Order, Need for Speed Heat e The Sims 4.

EA Play: oltre 60 giochi per i membri di Xbox Game Pass

Qualche mese fa, Electronic Arts e Microsoft annunciavano un'ambiziosa partnership che avrebbe portato gran parte dei titoli del publisher statunitense su Xbox Game Pass. L'agognato debutto di EA Play è ormai alle porte, anche se abbiamo dovuto attendere più del previsto.

A partire dalle 22:00 (ora italiana) di domani, 18 marzo, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass per PC potranno usufruire gratuitamente del servizio EA Play e accedere a una serie di vantaggi. In primis, c'è una corposa libreria di oltre 60 titoli, dalle produzioni più recenti - tra cui Star Wars Squadrons - ai classici che hanno segnato la storia di Electronic Arts.

Tra gli altri bonus riservati ai membri di Game Pass ci sono sfide, ricompense, contenuti e sconti esclusivi per gli acquisti effettuati all'interno dell'applicazione EA Desktop (attualmente in fase di Beta). Ultimo, ma non meno importante, l'accesso (fino a 10 ore) alle versioni di prova di alcuni giochi selezionati, come FIFA 21, l'ultima iterazione del popolare simulatore calcistico.

Xbox Game Pass: come installare i giochi di EA Play su PC

A proposito dell'app EA Desktop, questa sarà indispensabile per poter accedere alla libreria di EA Play; Microsoft ha quindi preparato un tutorial per guidare gli utenti di Xbox Game Pass nell'installazione dei giochi. Ecco i principali passaggi da seguire su PC (Windows 10):

Effettua il login all'interno dell'applicazione Xbox Scegli un gioco EA Play e clicca su "Installa" Installa l'applicazione EA Desktop Torna all'app Xbox e installa il gioco che hai scelto Effettua il login con il tuo account EA Collega l'account EA all'account Xbox

In alternativa potete vedere il video tutorial ufficiale pubblicato su YouTube.