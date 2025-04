Xbox 360 autografata da Bill Gates: una rarità all'asta, e non è l'unica

Per celebrare i 50 anni di Microsoft, Catawiki ha lanciato due aste: in vendita rarità come una Xbox 360 firmata da Bill Gates, stimata 12.000 euro, una versione Swarovski e una autografata da Javier Zanetti. Termine: 13 aprile.

Gli appassionati di collezionismo hi-tech hanno tempo fino al 13 aprile per partecipare a due aste esclusive su Catawiki (qui e qui), la piattaforma per la compravendita di oggetti unici, che celebrano il 50º anniversario dalla fondazione di Microsoft.

Le aste mettono in palio pezzi da collezione rari e preziosi. Tra tutti spicca una Xbox 360 firmata dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, il cui valore stimato è di circa 12.000 euro. L'autenticità della firma è garantita da un certificato ufficiale Microsoft (COA).

Si tratta di un modello in edizione limitata, lanciato nel 2007 per celebrare l'uscita di Halo III, uno dei videogiochi più iconici di casa Microsoft. La console appartiene all'italiano Fabio Zannini, oggi residente in Spagna, collezionista di versioni rare di Xbox. L'unità firmata da Gates fu acquistata in un'asta benefica organizzata da Microsoft nel 2007, a cui Zannini partecipò direttamente, contattando l'azienda per poter fare un'offerta dall'Italia mentre la console veniva battuta negli Stati Uniti.

A rendere il pezzo davvero unico è la firma di Gates. Secondo Toby Wickwire, esperto vintech di Catawiki, "Bill Gates ha firmato libri in passato, ma una console è qualcosa di eccezionale. È la prima volta che ne vedo una: per questo il suo valore è altissimo".

La collezione di Zannini, che complessivamente vale circa 1 milione di euro, include anche altri esemplari iconici messi all'asta, tra cui una Xbox 360 ricoperta di cristalli Swarovski e una Xbox 360 autografata dall'ex calciatore Javier Zanetti.