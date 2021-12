Windows 11 sull'8,3% dei PC, in crescita anche le GeForce RTX 3000: tutti i dati del sondaggio

L'ultimo "Sondaggio hardware e software di Steam" ci aiuta a capire il panorama dei vari mercati che interessano il mondo PC, chiaramente dal punto di vista dell'utenza gaming. Da segnalare, al solito, che Steam non ha mai offerto una descrizione dettagliata sul metodo di raccolta dei dati, quindi è probabile che ci sia un margine di errore ulteriore rispetto al target di utenza ben specifico che utilizza la piattaforma di distribuzione di giochi.

Per il sondaggio di novembre 2021 ci sono dei dati interessanti: primo fra tutti l'adozione di Windows 11 fra i giocatori che balza dall'1,9% del mese di ottobre all'8,6% di tutti i PC analizzati. I gamer si rivelano ancora una volta i più veloci ad accogliere le novità, laddove altre realtà (soprattutto quelle aziendali, comprensibilmente) hanno mostrato molto meno interesse per il nuovo OS di Microsoft. I dati di Steam non sono però così diversi da quelli diffusi da AdDuplex di recente, basati su un target di utenza più eterogeneo. macOS è invece installato sul 2,7% dei sistemi che usano Steam, le diverse distribuzioni di Linux su solo l'1,2%. L'OS più usato dai gamer rimane Windows 10, con l'83,4% delle quote, mentre Windows 7 è installato solo sul 3,3% dei computer analizzati nel sondaggio di Steam.

I dati del Sondaggio hardware e software di Steam di novembre

L'analisi riguarda anche le componenti hardware installate sui computer di chi usa la piattaforma di distribuzione di Valve. Le GPU più diffuse sono quelle della serie NVIDIA GeForce GTX 10x0 con i primi tre posti occupati da GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1650 e GeForce GTX 1050 Ti. Per quanto riguarda le schede video della controparte AMD, le più diffuse sono Radeon RX 580 e Radeon RX 570, rispettivamente al tredicesimo e diciottesimo posto, con la serie RX 500 che è la più popolare. Rispetto agli scorsi mesi è cresciuta sensibilmente la famiglia GeForce RTX 30x0, passata complessivamente da una quota del 7,75% ad agosto a una quota dell'11,23% a novembre, laddove tutte le altre famiglie sono rimaste costanti o - le meno recenti - in perdita. Come già segnalato su altri studi, il mercato delle GPU vede un consistente dominio da parte di NVIDIA per quanto riguarda i meri numeri commerciali.

Allo stesso modo, nei computer presi in esame da Steam c'è una chiara preferenza per le CPU Intel, che può vantare un market share del 68,45%. AMD continua comunque a rosicchiare terreno nei confronti del rivale storico, con il 31,53% del mercato e una crescita dello 0,69% su base mensile. La maggior parte degli utenti utilizza CPU quad-core, ma sorprende ancor di più che fra i gamer oltre il 10% utilizza ancora sistemi dual-core. Tutti i dati dello studio possono essere trovati a questo indirizzo.