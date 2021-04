Warframe: arriva la nuova quest Call of the Tempestarii

Call of the Tempestarii è il nuovo corposo aggiornamento di Warframe, gioco free-to-play online di grande successo a cura di Digital Extremes. I giocatori devono completare la nuova quest che vede come protagonista la Tempestarii, una misteriosa nave fantasma che pattuglia il Corpus Proxima. C'è più di quel che sembra in questa reliquia della Vecchia Guerra apparentemente infestata e, solo disvelando il mistero che c'è dietro la Tempestarii, i giocatori otterranno gli Schemi per un nuovo Warframe, Sevagoth, con una Carta Prex unica da esporre a bordo dell'Orbiter.

Warframe: Call of the Tempestarii disponibile

Sevagoth, il mietitore di anime, è abile soprattutto nel combattimento a distanza quando scatena la sua forma Ombra, mentre l'arma secondaria distintiva di Sevagoth spara una lastra ghiacciata che garantisce il rallentamento dei nemici, in modo tale da poterli colpire più facilmente.

Il Corpus Proxima, l'area dello spazio profondo intorno a Venere, Nettuno e Plutone, è in attesa di essere esplorato. Ogni nuovo pianeta Proxima offre nuovi nodi Missione, nuovi caccia da combattere, nuovi nemici da affrontare a bordo delle Navi Capitali e nuovi punti di interesse. Sono disponibili anche due nuovi tipi di missioni: Orphix e Volatile. I giocatori possono anche comandare il proprio equipaggio, reclutando e addestrando NPC per ricoprire ruoli specializzati a bordo della Railjack.

L'aggiornamento introduce anche alcuni cambiamenti nel modo di funzionare del Railjack, cambiando il modo in cui le Avioniche, le Attitudini, le Munizioni e l'Energia funzionano. Altri dettagli su Call of the Tempestarii si trovano sul sito ufficiale di Warframe.