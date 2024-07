Vecchie cartucce Nintendo: perché soffiarci dentro non risolveva i problemi (e cosa invece bisognerebbe fare)

iFixit ha realizzato un kit per pulire le cartucce per le vecchie console, spiegando al contempo perché i metodi una volta più comuni non funzionavano, come ad esempio soffiarci dentro.

I giocatori con qualche anno in più sicuramente ricorderanno l'antica pratica di soffiare dentro le cartucce Nintendo (e per le altre console anni '80/'90) per risolvere i problemi di lettura. In realtà, quasi mai questa pratica andava a buon fine, e la cartuccia continuava a non funzionare. Ma perché accadeva tutto ciò e perché quelle cartucce erano così delicate? iFixit non solo ha cercato di rispondere a queste domande ma anche di trovare una soluzione.

Per chi è troppo giovane per ricordarlo, bisogna premettere che le cartucce utilizzate per console come Nintendo Entertainment System, Super NES o Sega Genesis assomigliavano più a una moderna scheda video che a una memory card. Come noto, si tratta delle antesignane dei moderni sistemi di archiviazione dei giochi, come i supporti ottici. Queste cartucce, infatti, contenevano circuiti stampati con hardware aggiuntivo per potenziare la capacità di calcolo la console, come chip grafici extra o batterie per mantenere i progressi del giocatore.

La tecnologia richiede pin con contatti precisi per funzionare, quindi polvere, umidità o corrosione potevano facilmente causare schermate nere o artefatti grafici: erano talmente comuni che praticamente tutti gli utenti del primo NES ricordano malfunzionamenti del genere. A volte capitava di rimuovere una cartuccia che non ne voleva sapere di funzionare, di soffiarci dentro e di reinserirla nella console, con l'effetto che il gioco riprendeva a girare. Ma probabilmente in questi casi era più la rimozione e il conseguente reinserimento a essere d'aiuto, piuttosto che soffiare sulla cartuccia.

Sistemi come la controparte giapponese del NES, il Famicom, utilizzavano connettori pin che erano deliberatamente serrati in modo che l'attrito dell'inserimento pulisse i contatti. Il modello occidentale delle cartucce, invece, era pensato per facilitare rimozione e inserimento, ma d'altra parte agevolava il danneggiamento della cartuccia e i malfunzionamenti.

Effettivamente soffiare poteva rimuovere una parte della polvere, mentre alcuni sostengono che l'umidità migliori temporaneamente i contatti elettrici, ma allo stesso tempo contribuiva alla corrosione delle parti interne delle cartucce. Un cotton fioc imbevuto di alcol isopropilico con almeno il 90 percento di concentrazione riparerebbe in modo più affidabile una cartuccia sporca. Tuttavia, la corrosione o lo sporco particolarmente ostinati possono essere risolti solamente aprendo la cartuccia con una cacciavite.

In passato Nintendo vendeva kit per la pulizia delle cartucce basati su accessori molto simili ma oggi sono praticamente introvabili. iFixit, per i più nostalgici, ha adesso rilasciato una soluzione molto simile, alla portata di tutti tramite questo link. Si tratta di un pacchetto simile con spazzolini e una soluzione per la pulizia dei contatti, decisamente più efficace che soffiare!