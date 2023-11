Valve aggiorna Steam: supporto completo per i controller DualShock e DualSense di Sony

Fino a qualche anno fa giocare con un controller su PC equivaleva, praticamente, ad utilizzare un gamepad Xbox. Nel tempo la periferica di Microsoft si è infatti affermata come un vero e proprio standard per il gaming su Windows, ma più recentemente i controller PlayStation hanno acquisito una notevole popolarità tra i giocatori PC. Se n'è accorta anche Valve, che con l'ultimo aggiornamento di Steam ha introdotto il supporto specificio per DualShock e DualSense.

L'interesse crescente di Valve per i controller su PC

L'ultimo update della nota piattaforma è stato accompagnato da un'interessante statistica di Valve.

Come leggiamo sulle pagine della Comunità di Steam, la compagnia statunitense ha rilevato che "circa il 12% di tutti i giocatori attivi su Steam utilizza regolarmente un controller". Nel 2023, delle oltre 3 miliardi di sessioni di gioco che includevano un gamepad, il 60% è rappresentato dai controller Xbox, mentre nel 27% dei casi è stata utilizzato un DualShock o un DualSense. La percentuale rimanente include Steam Deck, il sottovalutato Pro Controller di Nintendo Switch e naturalmente centinaia di altri controller compatibili con PC.

Questi numeri acquisiscono maggiore importanza quando si osservano i dati raccolti nello stesso periodo di quattro anni fa. Nel 2019 - fino al mese di novembre - Steam contava 990 milioni di sessioni di gioco con controller: il 76% riguardava i modelli Xbox, mentre quelli PlayStation coprivano solo il 19% dell'utenza attiva. "Durante questi quattro anni, i controller PlayStation hanno registrato un aumento delle sessioni di gioco di 4 volte", conclude Valve.

Ecco che la compagnia co-fondata da Gabe Newell decide di completare il supporto offerto ai controller di Sony introducendo una nuova funzionalità su Steam. Ora gli utenti possono organizzare la propria libreria tramite un nuovo filtro con cui è possibile trovare i titoli che funzionano bene con il proprio controller preferito, sia esso un modello Xbox o PlayStation. C'è inoltre un nuovo pulsante di configurazione per personalizzare le impostazioni del gamepad.

Si aggiornano anche le pagine del Negozio di Steam. In ogni pagina è ora possibile trovare maggiori dettagli in merito alla compatibilità di un determinato gioco con i controller più diffusi. Viene anche migliorato l'hub 'Compatibilità con i controller': in quest'area vengono messi in evidenza i giochi - dando priorità a quelli presenti nella propria Lista dei desideri e ai titoli in promozione - che supportano ufficialmente un determinato modello di gamepad; è quindi possibile filtrare questo elenco in base al dispositivo supportato. Filtri simili sono stati implementati anche tra le opzioni di ricerca, al fine di restringere maggiormente i risultati.

Valve ci ricorda che, a differenza dei più popolari controller Xbox, ci sono più complicazioni legate al supporto dei gamepad PlayStation su PC. "A seconda di quando lo sviluppatore ha aggiunto il supporto o di quali librerie software ha utilizzato, il gioco potrebbe supportare il dispositivo solo tramite USB". In altri casi, più fortunati, sarà ovviamente possibile utilizzare un DualShock o un DualSense utilizzando la connettività Bluetooth.