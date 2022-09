Uncharted: L'eredità dei ladri su PC il 19 ottobre, arriva la conferma di Sony

Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri arriverà su PC il 19 ottobre. Era il segreto di Pulcinella dopo l'anticipazione firmata Epic Games dei giorni scorsi, ma adesso c'è la conferma ufficiale. La raccolta che permette di tuffarci nelle avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer include Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta in versione rimasterizzata e ottimizzata per PC.

A portare su Windows questi titoli PlayStation indimenticabili è Iron Galaxy, software house nata a Chicago nel 2008. Tra le migliorie appositamente implementate per la piattaforma troviamo un'interfaccia rivista, il supporto dei monitor ultrawide, alle tastiere e ai mouse con la possibilità di rimappare i controlli, la qualità variabile di texture e modelli, il filtro anisotropico, nuovi sistemi di ombre e riflessi e l'occlusione ambientale.

"Per chi vuole ravvivare ancora di più le cose, è possibile provare il supporto RGB per le periferiche Razer Chroma e i dispositivi compatibili Chroma Link, oltre ai modelli Logitech e Corsair", fa sapere Sony. Non manca nemmeno la tecnologia di upscaling AMD Fidelity FX Super Resolution 2.0. Per quanto riguarda i requisiti tecnici, ecco il quadro della situazione:

Minime Consigliate Performance Ultra Obiettivi di performance 30 FPS @ 720p Medium 30 FPS @ 1080p High 60 FPS @ 1440p High 60 FPS @ 4K Ultra CPU Intel i5-4330

AMD Ryzen 3 1200 Intel i7-4770

AMD Ryzen 5 1500X Intel i7-7700K

AMD Ryzen 7 3700X Intel i9-9900K

AMD Ryzen 9 3950X GPU NVIDIA GTX 960 (4 GB)

AMD R9 290X (4 GB) NVIDIA GTX 1060 (6 GB)

AMD RX 570 (4 GB) NVIDIA RTX 2070 (8 GB)

AMD RX 5700 XT (8 GB) NVIDIA RTX 3080 (10 GB)

AMD RX 6800 (16 GB) RAM 8 GB (consigliati 16 GB) 16 GB 16 GB 16 GB Sistema operativo Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit Memoria 126 GB HDD (SSD consigliato) 126 GB SSD 126 GB SSD 126 GB SSD

Uncharted: Raccolta - L'eredità dei ladri su PC è preordinabile sia su Steam che su Epic Store al prezzo di 49,99€. Se si effettua il preordine su Epic, è possibile ottenere l'idrovolante di Sully all'interno di Fortnite.