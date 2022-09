Epic pubblica per errore i dettagli di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PC, inclusa la data d'uscita

Nonostante la pagina sia stata prontamente modificata, le informazioni avevano già fatto il giro del web. Epic Games Store ha rivelato la possibile data d'uscita di Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri, una raccolta di due titoli della famosa IP di PlayStation in arrivo su PC, a quanto pare, il prossimo 19 ottobre.

La raccolta che arriverà sia sullo store di Epic che su Steam include Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta. Stando alla pagina modificata, ci sarebbero anche dei bonus per chi preordinerà il gioco da Epic Games Store. In particolare, i giocatori riceveranno "un aliante a forma di idrovolante di Sully" per Fortnite, insieme ad altri oggetti sempre all'interno del battle royale come una skin di Nate.

Sulla pagina, inoltre, sono apparsi i requisiti di sistema che non sembrano così proibitivi. Tuttavia, non è ancora chiaro se il gioco sfrutterà feature specifiche della piattaforma come il DLSS di NVIDIA o l'FSR di AMD. Ad ogni modo, per giocare con una risoluzione di 720p a 30 fps con dettagli impostati su "medio" saranno necessari:

Processore Intel Core i5-4430 o AMD Ryzen 3 1200

Scheda grafica NVIDIA GTX 960 da 4GB o AMD Radeon R9 290X da 4GB

8 GB di memoria RAM

126 GB di spazio per l'archiviazione

Windows 10 v.1903

Supporto alle librerie DirectX 12

Nel caso del Full HD a 60 fps con dettagli impostati su "alto" cambiano processore, scheda video e RAM che diventano:

Processore Intel Core i7-4770 o AMD Ryzen 5 1500X

16 GB di memoria RAM

Scheda video NVIDIA GTX 1060 da 6 GB o AMD RX 570 da 4GB

Rimane difficile da stabilire se quella apparsa su Epic Games Store possa essere una data realistica o meno, considerando che sul sito di Sony viene riportato ancora un generico "2022".