UFL debutta su PS5 e Xbox Series X/S: nuovo free-to-play di calcio ora scaricabile liberamente

Il panorama dei giochi di calcio accoglie un nuovo concorrente: UFL, sviluppato e pubblicato da Strikerz, è ora ufficialmente disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S come titolo free-to-play. Dopo una fase di accesso anticipato di cinque giorni, il gioco punta a farsi strada tra i colossi del settore con un’esperienza fresca e accessibile per tutti gli appassionati del genere.

UFL è tradotto e doppiato in italiano, compresa la telecronaca, e permette ai giocatori di scendere in campo senza costi iniziali, pur contemplando al suo interno un sistema di microtransazioni per espandere l’esperienza. Sul PlayStation Store, è disponibile il pacchetto UFL Foundation al prezzo di 14,99€, che include oggetti esclusivi come la maglia Lovorika, gli scarpini Zlato, i guanti Lavalampe, lo stadio “Estádio do Redentor” e 20.000.000 di CP, la valuta del gioco.

Gli utenti Xbox Series X/S possono scegliere tra due bundle aggiuntivi: UFL Club (31,99€), che include l’emblema club “Perroquet”, 250 LP (valuta premium) e tutti i contenuti del pacchetto Foundation; e Ultimate UFL Club (85,99€), il quale aggiunge il Pass Squadra, Monete Pass Squadra per sbloccare un giocatore ambasciatore e ulteriori 2150 LP e 250.000.000 di CP.

Nonostante l’entusiasmo per il debutto, il progetto appare ancora in una fase di crescita, con margini di miglioramento evidenti per competere con titoli consolidati come EA Sports FC ed eFootball. Per i giocatori PC, una versione per Steam è prevista, anche se non è stata annunciata una data ufficiale di lancio. Nel frattempo, UFL si propone come un'alternativa per chi cerca una nuova esperienza calcistica.