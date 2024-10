Ubisoft lancia il primo gioco con NFT basato su Blockchain: il prezzo delle miniature arriva a 59.000 euro

Ubisoft ha rilasciato Champion Tactics: Grimoria Chronicles, uno strategico unico nel suo genere. Il publisher paragona il gioco a una collezione di carte collezionabili fisiche e include una quantità notevole di NFT acquistabili, i cui prezzi però rientrano in una forbice a dir poco ampia.

Cerchiamo di capire qual è la meccanica che muove il gioco. In estrema sintesi, il titolo consente di schierare una squadra di tre miniature e combattere contro gli avversari in battaglie strategiche a turni che richiedono l'utilizzo di risorse uniche diverse innovazioni.

Il gioco è disponibile per PC gratuitamente e pare che per poter muovere i propri passi nel mondo di Champion Tactics: Grimoria Chronicles non sia necessario l'acquisto delle miniature. Tuttavia, naturalmente, chi decide di investire moneta di gioco o criptovalute in nuovi personaggi otterrà un vantaggio più o meno significativo nelle battaglie.

Le miniature sono pezzi limitati, generati proceduralmente, e possiedono statistiche diverse tra loro. Esattamente come per le carte collezionabili, il loro valore cambia a seconda della rarità e delle caratteristiche. I giocatori, inoltre, possono scambiare o vendere le proprie miniature attraverso il marketplace che, al momento, dispone di milioni di oggetti il cui prezzo varia tra 7 e 64.000 dollari (circa 59.000 euro).

"Champions Tactics offre un gameplay strategico profondo con risorse di gioco uniche e diverse innovazioni entusiasmanti. Tra queste, milioni di miniature generate proceduralmente, ciascuna con statistiche distinte, risorse modellate direttamente dalle scelte dei giocatori e un mercato aperto che consente ai giocatori di comporre le proprie squadre su base peer-to-peer, proprio come un gioco di carte collezionabili fisico" ha spiegato Francois Bodson, direttore dello studio Ubisoft Paris, ai microfoni di IGN.

Lo studio ha collaborato con lo Strategic Innovation Lab interno e Oasys per garantire una nuova esperienza di gioco basata sulla blockchain. Il titolo si basa su una piattaforma NFT sviluppata internamente, Quartz.

Al momento, Ubisoft non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla classificazione del gioco "solo per adulti". Tuttavia, è chiaro che il titolo ruoti intorno al collezionismo e, quindi, agli acquisti in app. Si tratta indubbiamente di un'esperienza piuttosto particolare, ma è difficile stabilire se riuscirà ad attecchire.

Ubisoft ha lanciato la sua piattaforma NFT a dicembre 2021 e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint è stato il primo titolo a supportarla. Tuttavia, in quel caso fu sostanzialmente un flop con soli 15 NFT distribuiti. Secondo alcuni responsabili della divisione NFT di Ubisoft, sarebbero stati i giocatori a non comprenderne il valore. Non rimane che osservare con attenzione i numeri che raggiungerà Champion Tactics: Grimoria Chronicles.