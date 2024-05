Ubisoft ha cancellato The Division Heartland: il free-to-play non vedrà mai la luce

Annunciato nel 2021, Tom Clancy's The Division Heartland era stato concepito come uno spin-off della popolare serie sparatutto di Ubisoft. Purtroppo, a tre anni esatti dalla sua presentazione, il publisher francese ha deciso di terminare lo sviluppo del gioco free-to-play - sviluppo affidato al team di Red Storm Entertainment, che ha lavorato alla serie Ghost Recon.

Con la chiusura di Heartland, Ubisoft ridistribuirà le risorse su altri progetti prioritari.

Fine della corsa per The Division Heartland

Tramite un comunicato destinato agli investitori, poche ore fa Ubisoft ha annunciato la cancellazione di The Division Heartland, così come ha svelato i futuri piani della compagnia per i progetti in cantiere. Nel comunicato in questione, il publisher afferma di aver "ridistribuito le risorse su opportunità più importanti come XDefiant e Rainbow Six".

Sappiamo che il franchise di Rainbow Six continua ad appassionare milioni di giocatori, merito anche dell'enorme successo di Siege (2015) - che si avvicina ormai al suo decimo anno di vita. XDefiant, invece, deve ancora debuttare e rappresenta una grande scommessa per Ubisoft, che lancia la sfida a COD: Warzone e al più recente The Finals proponendo un nuovo sparatutto multigiocatore; sarà inoltre free-to-play, proprio come il defunto Heartland.

Dopo aver indagato sulla cancellazione dello spin-off di The Division, la redazione di IGN ha ricevuto una nuova dichiarazione da Ubisoft. "Dopo un'attenta valutazione, abbiamo preso la difficile decisione di interrompere lo sviluppo di Tom Clancy's The Division Heartland, con effetto immediato", scrive un portavoce della compagnia. "La nostra priorità è ora quella di sostenere i talentuosi membri del team di Red Storm Entertainment, che passeranno a nuovi progetti all'interno della nostra azienda, tra cui XDefiant e Rainbow Six".

Dopo il suo annuncio nel 2021, The Division Heartland ha attraversato diverse fasi di testing e, di fatto, poteva essere provato da chiunque. Si tratta dell'ennesimo progetto cancellato da Ubisoft, che già lo scorso anno ha interrotto lo sviluppo di Project Q - uno sparatutto multiplayer in stile Fortnite - e Immortals Fenyx Rising 2, seguito dell'acclamato action/adventure.