Twitch: Ninja annuncia il suo ritorno con un accordo pluriennale esclusivo

Tyler "Ninja" Blevins, superstar del gaming e dello streaming, ha annunciato ieri il suo ritorno su Twitch durante una lunga live con un accordo pluriennale per i livestream in esclusiva. Ninja, dopo la fine del rapporto con Mixer, aveva provato YouTube, prima di tornare definitivamente in Twitch. Sarà possibile seguire i livestream di Ninja all'indirizzo http://www.twitch.com/Ninja.

"Sono entusiasta di tornare a trasmettere in streaming a tempo pieno e di connettermi di nuovo con la mia amata fanbase", ha detto Ninja. "Mi sono preso il mio tempo per decidere quale piattaforma fosse la migliore e Twitch è stato di grande supporto durante tutto questo processo, capendo quali fossero i miei obiettivi di carriera. In questo nuovo capitolo farò in modo di essere un punto di riferimento per mettere in luce i creator meno rappresentati. Non vedo l'ora di lavorare con Twitch per dimostrare come questa fantastica community di giocatori possa lasciare una impronta significativa".

La carriera di Ninja è iniziata su Twitch quasi 10 anni fa ed è diventato rapidamente il più popolare gamer professionista della piattaforma. Con più di 40 milioni di fan in tutto il mondo, Ninja continua a esplorare nuove frontiere del gioco oltre lo streaming in un viaggio nella cultura pop tradizionale. È stato il primo streamer professionista ad ottenere una skin esclusiva in Fortnite; ospita tornei e appare in serie televisive, così come nelle copertine dei media sportivi e di intrattenimento.

Dopo aver raggiunto un accordo per l'esclusività dei suoi contenuti per la piattaforma di Microsoft, alla chiusura di Mixer Ninja è tornato libero di trovare una nuova casa, il che gli ha dato la possibilità di sottoscrivere il nuovo accordo con Twitch.