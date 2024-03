Tutto quello che c'è da sapere sulla Season 3 di Call of Duty: MWIII, Warzone e Warzone Mobile

Mercoledì 3 aprile segna un momento molto importante per tutti gli appassionati di Call of Duty. Activision ha svelato tutte le novità che coinvolgeranno sia Modern Warfare III che Call of Duty: Warzone e persino Warzone Mobile, recentemente arrivato, con l'obiettivo di fornire un'esperienza di gioco avvincente su tutte le piattaforme.

Modern Warfare III: nuove mappe, modalità e contenuti esclusivi

La Season 3 di MWIII porterà diversi aggiornamenti e contenuti freschi. Tra le novità più eclatanti, spiccano sei nuove mappe core, tra cui tre inedite, una rimasterizzata e due riprese dai punti di interesse di Vondel e Rebirth Island. Quattro nuove modalità di gioco garantiranno la varietà necessaria, con l'arrivo di Cattura la Bandiera, Minefield, One in the Chamber e, in futuro, le playlist Scorta e Vortex. Gli appassionati della modalità Ranked troveranno un'esperienza ancora più competitiva, con nuove ricompense e contenuti della stagione precedente da rivendicare.

Call of Duty Warzone: Rebirth Island, nuove Modalità e classificate

I giocatori di Warzone non saranno delusi dalla Season 3, che promette il ritorno di Rebirth Island, insieme a nuove modalità di gioco, come Resurgence Rebirthed. La modalità classificata Resurgence su Rebirth, poi, offrirà una sfida avvincente per i veterani di Warzone.

Zombies: Dark Aether continua e nuove sfide

L'avventura nel mondo degli Zombies continua con Dark Aether. La Terza Frattura promette un'esperienza spettrale e diabolica, mentre le nuove Sfide Zombi e gli schemi esclusivi arricchiranno ulteriormente il gameplay.

Warzone Mobile: un'esperienza su ampia scala

Warzone Mobile offre un'esperienza completa su larga scala, consentendo ai giocatori di immergersi nelle intense battaglie di Verdansk e Rebirth Island ovunque si trovino. Con la stagione unificata, i giocatori possono condividere i progressi tra le varie versioni di Call of Duty, sbloccando nuove armi, operatori e altro.

Per i dettagli sulla Season 3 vi rimandiamo al blog post ufficiale.