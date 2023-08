Transformers, i giochi su Xbox Game Pass? Hasbro vorrebbe, ma Activision ha perso l'hard disk

Uno strano caso coinvolge i giochi della serie Transformers: Hasbro vorrebbe portare i vecchi titoli su Xbox Game Pass, ma non può farlo perché Activision, che insieme alla sue sussidiarie si è occupata di sviluppo e pubblicazione, non sa dove siano finiti i giochi, cioè dove li ha archiviati.

Una vicenda curiosa, a dir poco comica, ma anche sintomatica del modo non sempre impeccabile in cui agiscono anche le grandi società, da cui di solito ci si aspetta un comportamento impeccabile sotto ogni punto di vista.

Intervistato da un sito di appassionati, un portavoce di Hasbro ha confermato che i titoli si sono persi chissà dove nei meandri di Activision. "Purtroppo, a quanto pare Activision non è sicura su quali dischi rigidi si trovino nel loro complesso. Quando un'azienda mangia un'azienda che mangia un'azienda, le cose si perdono, e questo è molto frustrante. La speranza è che ora che l'accordo sta andando avanti con Microsoft e Xbox, esamineranno tutti gli archivi e tutti i dischi rigidi per trovare tutto, perché è un'aggiunta facile a Game Pass. Vogliamo che quei giochi vengano ripristinati affinché le persone abbiano la possibilità di giocarci".

Un nuovo titolo del franchise, Transformers: Reactivate, è attualmente in sviluppo presso Splash Damage, quindi più di qualche appassionato potrebbe desiderare di giocare alle vecchie produzioni prima del lancio del nuovo capitolo.

Hasbro ha alcuni asset di gioco, usati per progettare una nuova linea di Transformers basata sui titoli. La società possiede tutto ciò che le serve per "Fall of Cybertron", mentre per War For Cybertron ha dovuto estrarre i file dal gioco stesso.

"Abbiamo dovuto farlo da soli, perché [Activision] non è riuscita a trovarli - hanno continuato a inviare concept art, cosa che non volevamo, avevamo bisogno del CAD. Perciò abbiamo avviato un vecchio computer e li abbiamo estratti tutti da lì. È stata un'esperienza formativa e un lungo weekend perché volevamo farlo bene, quindi è per questo che l'abbiamo fatto in quel modo".

Chi è appassionato dei Transformers e vuole giocare ai vecchi titoli prodotti sotto Activision, non può far altro che attendere la conclusione dell'acquisizione da parte di Microsoft per sperare che qualcuno trovi l'hard disk perduto e decida di portarli su Game Pass, altrimenti non resterà che mettersi il cuore in pace.