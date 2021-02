Train Simulator 2021 si può acquistare a 1 Euro su Humble Bundle

Il nuovo bundle sul noto sito di beneficenza consente adesso di acquistare Train Simulator 2021, il punto di riferimento per gli appassionati di simulazione ferroviaria, per un solo Euro. Si ottiene la chiave, che poi va riscattata su Steam. E, al solito con Humble Bundle, spendendo qualcosina in più si ottengono altri contenuti, in questo caso i vari DLC di Train Simulator 2021.

Train Simulator 2021: 1 Euro su Humble Bundle

Sviluppato da Dovetail Games, Train Simulator 2021 permette di controllare locomotive come la BR Class 68, la DB BR 218 o la EMD F7, e portare a destinazione passeggeri e merci con una tabella oraria ricca di servizi e scenari realistici. Train Simulator 2021 ha anche un'integrazione al Workshop di Steam, per un facile accesso a migliaia di contenuti della community.

Per accedere alla promozione andate su Humble Bundle.

Non è l'unica offerta in corso su Humble Bundle. All'interno del servizio Humble Choice di Humble Bundle, gli abbonati hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, 3 oppure 9 giochi. Per il mese di febbraio si possono ottenere giochi dal valore complessivo di 351$ pagando solamente un abbonamento di 12$. Dopo averli riscattati, inoltre, i giochi rimangono per sempre di proprietà dell'acquirente. Tra gli altri, questo mese sono disponibili Outward + The Soroborean, Valkyria Chronicles 4 e Endless Space 2.

Tutto ciò che viene venduto su Humble Bundle contribuisce a uno degli enti di beneficenza supportati. Il 5% di ogni acquisto su Humble Choice viene donato all'organizzazione di beneficenza del mese. Altri dettagli su Humble Bundle.