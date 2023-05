The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, 10 milioni di copie vendute in 3 giorni. È record!

Nintendo ha comunicato che l'ultimo capitolo di The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, ha piazzato ben 10 milioni di copie in soli tre giorni diventando il miglior lancio della saga. Il gioco, rilasciato lo scorso 12 maggio, è diventato il titolo venduto più velocemente del franchise creato dal colosso giapponese.

Un lancio da record a tutti gli effetti, soprattutto in Europa. Nel Vecchio Continente la nuova avventura del piccolo Link è il titolo più venduto per Nintendo Switch. Ma non solo: l'esclusiva è anche il gioco venduto più velocemente rispetto a qualsiasi altro sistema.

Per il momento Breath of the Wild, ovvero il prequel del nuovo Zelda, rimane ancora il maggiore successo della saga. Tuttavia, va comunque considerato che fu rilasciato su due diverse piattaforme di Nintendo, Switch e WiiU, ed ha ormai terminato il suo ciclo commerciale. Visti i risultati, un sorpasso per il nuovo capitolo è praticamente dietro l'angolo.

"Nel suo settimo anno, lo slancio di Nintendo Switch è ancora forte, come dimostra questo lancio da record. Siamo davvero grati per il supporto dei fan di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e siamo impazienti di vedere le loro avventure e creazioni mentre viaggiano attraverso Hyrule" ha dichiarato Stephan Bole, presidente di Nintendo Europe.

D'altro canto, in questi pochi giorni che hanno seguito il lancio, i giocatori hanno già dato libero sfogo alla fantasia con l'editor integrato. Non sono mancate, infatti, numerose creazioni bizzarre e "fuori dalle righe", come abbiamo riportato nel nostro articolo.