Tears of the Kingdom: carri armati, mecha, Korogu malmenati e le altre follie dei giocatori

Da qualche giorno è possibile tuffarsi nella 'nuova' Hyrule di Tears of the Kingdom, sequel del mai troppo lodato Breath of the Wild e ultimo capitolo di The Legend of Zelda. Il gioco è stato già acclamato dalla critica specializzata, come dimostrano i numerosi 'perfect score' raccolti da Metacritic, dove da qualche ora è possibile trovare anche i voti degli utenti.

A tal proposito, i giocatori stanno dando libero sfogo alla propria fantasia, approfittando dell'ampia libertà concessa da TotK e dal suo 'editor' interno. Link, ricordiamo, può infatti sfruttare i poteri dell'Ultramano per combinare diversi oggetti e crearne di nuovi. Inutile dire che in pochi giorni abbiamo assistito a creazioni a dir poco fantasiose, ecco alcuni esempi.

ATTENZIONE: continuando a leggere rischierete di incappare in spoiler legati ad alcuni contenuti accessibili solo nelle fasi più avanzate di Tears of the Kingdom.

Veicoli assurdi e 'robottoni' invadono Tears of the Kingdom

Su internet è già possibile trovare un'ampia varietà di post in cui i giocatori di Tears of the Kingdom. mostrano orgogliosamente le proprie creazioni. Qualcuno ha scelto la strada più ovvia, costruendo enormi automi muniti di genitali, altri hanno preferito realizzare qualcosa di più utile: vere e proprie macchine da guerra che Link può pilotare per farsi strada nel selvaggio mondo di Hyrule.

Ecco dunque un autentico carro armato a cui sono state agganciate due turbine e, a quanto pare, dei cannoni dalla potenza devastante. Nel video vediamo il 'tank' sfrecciare verso un avamposto nemico e scatenare la sua intera potenza di fuoco ai danni dei malcapitati boblin.

Come segnala Kotaku, il video condiviso da @angelmendoza___ su Twitter illustra in maniera molto efficace le potenzialità di Tears of the Kingdom: si parte da un semplicissimo carro in stile medievale per arrivare a un aereo bombardiere, passando per un altro tank' che può sparare raggi laser. Ciononostante, è su Reddit che abbiamo scovato la creazione più folle di tutte, quella dell'utente @soulbanana, che ha costruito un 'mecha' equipaggiato con diverse bocche da fuoco. Un'arma semovibile con cui eliminare qualsiasi tipo di minaccia in un batter d'occhio.

Se pensavate che non si potesse fare qualcosa di più bizzarro di quello che avete appena visto, aspettate di vedere quello che i giocatori stanno facendo con i poveri Korogu.

È possibile incontrare questi teneri esserini esplorando Hyrule e, spesso, risolvendo alcuni enigmi ambientali, proprio come accadeva in Breath of the Wild. Non tutti i giocatori sembrano però apprezzare la loro presenza e, approfittando delle abilità di 'crafting' di cui sopra, questi hanno deciso di punire i Korogu nei modi più fantasiosi - e, talvolta, inquietanti - possibili.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch, in formato fisico e in digitale tramite l'eShop.