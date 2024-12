The Last of Us Parte II Remastered arriverà su PC il 3 aprile 2025

Ul pluripremiato The Last of Us Parte II Remastered di Naughty Dog uscirà finalmente per PC su Steam ed Epiga Games Store il 3 aprile 2025. Lo ha annunciato da Sony con un trailer ai The Game Awards 2024.

Naughty Dog ha annunciato che The Last of Us Parte II Remastered sarà disponibile su PC tramite Steam e Epic Games Store il 3 aprile 2025.

Pubblicato originariamente per PlayStation 5 all'inizio di quest'anno, The Last of Us Parte II Remastered permetterà ai giocatori di immergersi nell'acclamata storia di The Last of Us con nuove modalità, qualità migliorata e altro ancora.

L'obiettivo di Naughty Dog è consentire ai giocatori che non hanno mai vissuto questa storia di farlo "nel miglior modo possibile", offrendo allo stesso tempo a coloro che la rigiocano la possibilità di apprezzare ancora di più la sua creazione, le sue meccaniche e "tutto l'incredibile lavoro svolto dal nostro team".

La versione per PC conterrà tutte le funzionalità aggiunte nella versione Remastered per PS5, come la modalità sopravvivenza roguelike No Return e la Guitar Free Play. "Stiamo lavorando duramente per garantire che il gioco sia fantastico su questa nuova piattaforma e abbia le elevate prestazioni e le funzionalità solide che i giocatori PC si aspettano", ha dichiarato Matthew Gallant, Game Director del gioco.

Realizzata insieme a Nixxes Software e Iron Galaxy Studios, la Remastered "sarà ottimizzata e migliorata per PC", assicurano gli sviluppatori, rimandando al futuro per approfondire le caratteristiche specifiche per la piattaforma.