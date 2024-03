Terminator: Survivors arriverà a ottobre 2024 in early access, ed è tutto italiano!

Nacon ha rivelato alcuni dettagli, oltre che un nuovo trailer, di Terminator: Survivors, un survival cooperativo in arrivo in accesso anticipato il prossimo 24 ottobre. Le informazioni sono ancora poche, ma adesso abbiamo un'idea più chiara di come si struttura il gioco ambientato nel mondo post-apocalittico di Skynet.

In realtà il titolo pare configurarsi come altri survival cooperativi già noti, ma ambientato nell'universo della celebre pellicola. Cronologicamente, il gioco si posiziona immediatamente dopo gli eventi narrati in Terminator 2 – Il Giorno del Giudizio. I giocatori saranno chiamati a esplorare un mondo aperto alla ricerca di risorse e altri sopravvissuti come loro.

L'obiettivo sarà far crescere un avamposto che farà da base a ciò che resta dell'umanità per contrastare la minaccia delle macchine. Sarà possibile affrontare l'avventura da soli o in compagnia di tre amici e saranno presenti sia personaggi iconici del franchise che nuovi. Insomma, qualcosa che sulla carta somiglia a opere come Dead Island o Dying Light.

Tuttavia, va sottolineato che il gioco non è in sviluppo presso Teyon, lo studio autore di Terminator: Resistance e dell'acclamato Robocop: Rogue City, che peraltro proprio ieri ha ricevuto l'aggiornamento a FSR 3. Terminator: Survivors è in sviluppo presso Nacon Milano, autori di TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 e Rims Racing.

In conclusione, per quanto non appaia innovativo, si tratta di un genere che apprezziamo e siamo curiosi di scoprire il lavoro svolto da uno studio nostrano. Non ci rimane, quindi, che attendere ulteriori novità che senza dubbio arriveranno nei prossimi mesi.