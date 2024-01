Tekken 8: il nuovo trailer evidenzia le caratteristiche tecniche di Unreal Engine 5 su PS5

Tekken 8 sarà il gioco che porterà il motore grafico Unreal Engine 5 nel settore dei picchiaduro. Fra le caratteristiche tecniche che questo consentirà di avere sulla versione PS5 del gioco troviamo la risoluzione 4K e il frame rate a 60 fps. PS5 godrà anche di tempi di caricamento istantanei grazie al suo SSD e della tecnologia Audio 3D per effetti sonori immersivi.

Bandai Namco ha fatto un lungo lavoro per assicurarsi di godere delle prerogative tecniche messe a disposizione da UE5 senza snaturare il bilanciamento di gioco e il feeling classico della longeva serie di picchiaduro. Lo ha spiegato in un precedente video realizzato in collaborazione con IGN.

Inoltre, nei giorni scorsi è stato rilasciato anche un trailer live action realizzato in collaborazione con l'agenzia pubblicitaria BETC e intitolato "Get Ready for the Next Battle". Il trailer, diretto da Lukas TIELKE, si concentra soprattutto sui valori base rappresentati da Tekken 8, oltre che sulle emozioni e il brivido che i giocatori provano prima di un combattimento o una competizione.

Il roster di lancio di Tekken 8 includerà 32 personaggi con una trama basata sulla lotta tra Jin Kazama e Kazuya Mishima. Oltre a questi due lottatori, i giocatori potranno divertirsi con alcuni dei personaggi più amati, come Paul Phoenix e Yoshimitsu, con personaggi di ritorno come Jun Kazama e Raven, e tre nuove aggiunte: Azucena, Victor Chevalier e Reina. In Tekken 8 i modelli di tutti questi personaggi sono stati interamente rifatti da zero per poter sfruttare al massimo l’hardware della generazione corrente e per assicurare la migliore esperienza di gioco possibile.

Tekken 8 uscirà la prossima settimana, il 26 gennaio e sarà disponibile, oltre che su PS5, anche su PC e Xbox Series X|S.