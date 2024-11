Switch è a fine vita, Nintendo taglia le stime di vendita per l'anno fiscale

Nintendo ha tagliato di 1 milione di unità le stime di vendita di Switch per l'anno fiscale in corso. La domanda della console, vicina all'ottavo anno di vita, è ormai sempre minore e si attende solo l'annuncio della Switch 2.

Nintendo ha tagliato le previsioni di vendita della console Switch per l'anno fiscale in corso, che si chiuderà a fine marzo 2025. La Switch, in commercio dal marzo 2017, ha ormai sempre meno mercato e per questo motivo Nintendo ha tagliato le previsioni a 12,5 milioni di unità dai precedenti 13,5 milioni. Calo del 5% anche per le stime sul software, con vendite che dovrebbero assestarsi a 160 milioni di copie.

La casa nipponica è chiamata ad annunciare un successore della Switch che dia nuova linfa alle vendite di hardware e software. In passato, l'azienda ha dichiarato che il successore di Switch sarà annunciato nell'anno fiscale in corso, quindi entro fine marzo 2025, ma non ha fornito una data specifica. Si mormora di un possibile annuncio a gennaio.

Nintendo ha anche tagliato le previsioni di vendita e di utile operativo per l'intero anno fiscale. L'azienda si aspetta un fatturato di 1,28 trilioni di yen rispetto alla precedente previsione di 1,35 trilioni di yen. Le stime sull'utile operativo sono state ridotte da 400 a 360 miliardi di yen.

La casa nipponica ha raggiunto un fatturato di 523,2 miliardi di yen giapponesi, in calo del 34,3% su base annua nei primi sei mesi fiscali dell'anno. L'utile netto si è assestato a 108,6 miliardi di yen, in calo del 59,9% su base annua.

Le vendite di Switch hanno toccato 4,72 milioni di unità nei primi sei mesi dell'anno fiscale, rispetto ai 6,84 milioni dello stesso periodo di un anno fa, segnando un calo del 31%. Nell'ultimo trimestre le vendite di Switch hanno raggiunto 2,63 milioni di unità, portando il totale dal lancio a 146,04 milioni. Le vendite di software nei primi sei mesi fiscali si sono fermate a 70,28 milioni di unità, in calo del 27,6% sull'anno precedente.