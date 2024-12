Studio: i giocatori trascorrono più tempo a guardare video legati ai videogiochi che a giocare

I videogiocatori si stanno trasformando sempre più in spettatori. Secondo un rapporto di Midia Research, il tempo medio settimanale trascorso a guardare contenuti video correlati ai videogiochi supera quello dedicato al gioco stesso: 8,5 ore contro 7,4 ore. Questa tendenza evidenzia un cambiamento nelle abitudini di consumo, visto che quasi la metà degli acquirenti di contenuti in-game guarda regolarmente video di gameplay o analisi di giochi.

Si stima, infatti, che il 48% degli utenti che acquistano oggetti in-game e il 24% dei giocatori su console/PC guardino contenuti relativi ai videogiochi almeno una volta al mese. Il primo gruppo è considerato composto da "giocatori con alta capacità di spesa". Secondo la nostra fonte, questo dovrebbe spingere a considerare i video in-game come qualcosa che va oltre il semplice marketing.

In altri termini, i video e lo streaming dei videogiochi su piattaforme come Twitch generano nuove forme di guadagno, che i produttori potranno iniziare a cavalcare. Si tratterebbe di modalità di guadagno integrate alla visione di video, piuttosto che all'acquisto di videogiochi fatti e finiti, la cui produzione oltretutto è molto più costosa. Inoltre, il fenomeno mette gli influencer al centro della scena, mettendo in crisi i siti di informazione tradizionali.

Tra le potenziali strategie spiccano l’integrazione di contenuti pubblicitari mirati e l'uso di video per incrementare l'interazione dei giocatori. Tuttavia, l’espansione in questo campo pone interrogativi su come mantenere l’equilibrio tra creatività e modelli di guadagno aziendali. Inoltre, un altro tema è quello intorno alle contromisure che si possono prendere per impedire che queste pratiche alienino la community dei gamer, che può essere oltremodo attratta dalla spontaneità e dalla sincerità dei content creator indipendenti.