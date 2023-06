Stray su Xbox confermato all'Annapurna Showcase: in arrivo il prossimo 10 agosto

Dopo un periodo di esclusività PlayStation di poco superiore a un anno, Stray arriverà su Xbox. All'Annapurna Showcase l'ormai famoso titolo che ci fa interpretare un gatto in un mondo cyberpunk arriverà sulle console di Microsoft Xbox One e Xbox Series X|S il 10 agosto 2023.

In realtà c'era già stata una fuga di notizie che preannunciava l'arrivo del gioco anche sulle piattaforme della casa di Redmond. Qualche settimana fa, infatti, il titolo era stato classificato dall'ESRB in versione Xbox, per poi essere prontamente rimosso.

Stray rappresenta un titolo piuttosto peculiare che non offre una enorme quantità di contenuti, ma per la prima volta immerge il giocatore nella vita di un gatto che tenta di salvare il mondo. Seppur la narrazione è uno degli aspetti meglio curati, è senza dubbio la direzione artistica a spiccare nel titolo di BlueTwelve Studio.

Le ambientazioni sono estremamente suggestive, dai colori vivaci oltre che profondamente curate. D'altronde sono la trama e l'impatto visivo a svolgere un ruolo primario, mentre il gameplay rimane piuttosto basilare ruotando intorno all'esplorazione. D'altro canto, si tratta pur sempre di un indie.

Il gioco si è guadagnato anche una nomination come gioco dell'anno a seguito di un successo e un apprezzamento del pubblico probabilmente inaspettati persino dalla software house. A chi se lo fosse perso a causa dell'esclusività temporale, basterà attendere poco più di un mese per goderselo anche sulla propria console Microsoft.