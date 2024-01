Steam: la top 20 di questa settimana mostra la preferenza dei videogiocatori verso le microtransazioni

Steam ha pubblicato la top 20 della settimana che va dal 9 al 16 gennaio dei giochi più venduti, la quale esprime un dato significativo: ai giocatori le microtransazioni piacciono. La classifica, infatti, non si basa sulle copie vendute, ma sui guadagni ottenuti che includono tanto le unità quanto gli acquisti in-game.

Quello che balza immediatamente all'occhio è che le vendite, in termini di copie del gioco, risultano marginali. Non a caso, la metà della classifica è occupata da titoli free-to-play che traggono quasi la totalità del profitto da cosmetici e altri elementi acquistabili direttamente all'interno del gioco. Ma vediamo la lista nel dettaglio:

Apex Legends Steam Deck PUBG: Battlegrounds Counter-Strike 2 Lethal Company Baldur's Gate 3 Call of Duty War Thunder Dota 2 Warframe Lost Ark The Finals EA Sports FC 24 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Naraka: Bladepoint Rust Anno 1800 Ready or Not Yu-Gi-Oh! Master Duel Grand Theft Auto V

Escludendo Steam Deck, le prime posizioni sono occupate da giochi come Apex Legends, il quale domina la classifica probabilmente grazie anche alla recente collaborazione con Final Fantasy 7 Rebirth. Subito dopo la console portatile, invece, ci sono Counter-Strike 2 e PUBG: Battlegrounds, anch'essi free-to-play che, nonostante non siano di recente uscita, fanno ancora registrare profitti decisamente alti.

Al contempo, Steam ripropone la medesima classifica, ma escludendo i free-to-play. Le ultime 10 posizioni accolgono titoli del tutto assenti nella precedente, tra cui alcune produzioni in preordine non ancora rilasciate. Questo sottolinea che, al di là delle microtransazioni che rappresentano una solida fonte di entrate per i publisher, le nuove uscite scarseggiano, ragione per cui l'utenza si riversa su titoli già affermati.

Di seguito la classifica dei 20 titoli più venduti della settimana (escludendo i f2p):